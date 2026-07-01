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ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਬੋਲੇ-ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਿਆ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 3:02 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਇਕ ਲਈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂੰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ 2002 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4-5 ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ।"

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਿਆ

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ "ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ" ਸੀ। "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ 5,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ, 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"

ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ

ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

"ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

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