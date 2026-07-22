ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੁੰਗਰਾਲ, ਜਲਦ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੁੰਗਰਾਲ, ਜਲਦ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਜੁੰਗਰਾਲ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 4:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੁੰਗਰਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ' ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਥੀਮ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਕੰਦਰ 2', 'ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ', 'ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ', 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ', 'ਅਮਾਨਤ', 'ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ', 'ਓੜਾ ਐੜਾ', 'ਲਾਟੂ', 'ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰਜੀ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 'ਦਾਰੋ' ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਹਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
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