ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 12:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਕ੍ਰੀਮ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੀ ਖਾਨ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨਹਦ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ
ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ', 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ', 'ਅਸੀਸ', 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2' ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ' ਸੀ।
ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰਘਵੀਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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