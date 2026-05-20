ETV Bharat / entertainment

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

NEETA TUMBER BHAN ACCIDENT
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 9:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੀਟਾ ਤੁੰਬੜ ਭੰਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸਬਾ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।

NEETA TUMBER BHAN ACCIDENT
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਛੜੇ ਭਗਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NEETA TUMBER BHAN ACCIDENT
PUNJABI ACTOR ACCIDENT
NEETA TUMBER BHAN HEALTH
NEETA TUMBER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.