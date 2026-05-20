ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰ

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 9:49 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੀਟਾ ਤੁੰਬੜ ਭੰਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸਬਾ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਛੜੇ ਭਗਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।
