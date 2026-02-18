ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 12:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
