ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Mani Kular
Mani Kular (Photo: Film Poster)
Published : December 2, 2025 at 5:30 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਹਰ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ
ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ (Photo: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦਾਰੋ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਮਰੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਓਧਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦਿਆ ਲੇਖਕ ਰਿੰਪਲ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤ।"

