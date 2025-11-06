"ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ", ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਫ ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯੋਧਾ: ਦਿ ਵਾਰੀਅਰ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲੇਖਕ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
