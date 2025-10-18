ਅੰਡਾ-ਮੀਟ ਖਾਧੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
October 18, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਦਨਾਮ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਫਲੌਰ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਜੀ ਹਾਂ...ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਖਾਧੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਹਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ...58 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ...ਮੇਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ...ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ...ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਅਟੱਲ ਤੱਕ। ਪੀਸਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
