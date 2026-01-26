ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : January 26, 2026 at 5:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੀਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਜੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਹਿਡਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਪ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।
ਓਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮ 'ਬਦਨਾਮ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਹਾਈਰੇਜ ਪਲੇਨ ਜੰਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਵਾਇਦ ਰਹੀ।
