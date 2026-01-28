ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਲਥ ਅਪਡੇਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 4:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਛਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ...ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ 8 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
