'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਬਣੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 10:47 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਖਾਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 4', 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀਂ', 'ਸ਼ਾਹਕੋਟ' ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਆਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਨੂਠਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ 'ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚਨ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
