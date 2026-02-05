ETV Bharat / entertainment

'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ
ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ (Pic Credit: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 5, 2026 at 9:25 AM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਕਰੀਬ 4 ਦਹਾਕਿਆ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੀਕਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।

'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਸੋ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰਸ' ਅਤੇ 'ਗਿੱਲਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਰਦਾਸ', 'ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ', 'ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ', 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼', 'ਅਕਾਲ', 'ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ' ਅਤੇ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

