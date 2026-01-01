42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ 2026 ਦਾ ਅਗਾਜ਼

42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ 2026 ਦਾ ਅਗਾਜ਼
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਅਕਾਲ' ਅਤੇ 'ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਸਜੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2012 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਅ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
