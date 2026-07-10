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ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਜੋੜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ।

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ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਜੋੜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ (Courtesy: FB- @shehnazgill/Special arrange)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 10:10 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਤਰਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਓਮ ਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

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ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਦੋਨੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2'

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਵੀ ਐਫ ਐਟਰਟੇਨਮੈੰਟ ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ' ਦੁਆਰਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੋਹਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਲੀਵਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਘੂਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਰਾਫ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

TAGGED:

ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2
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