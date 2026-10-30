ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਏਗੀ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ', ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 10:00 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਨਾਲ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੌਰਰ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡਿਓਜ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੂ ਮਿੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਬਲਵਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੌਰਰ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਨੂਰ ਚਾਹਲ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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