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ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

Gippy Grewal
Gippy Grewal (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 12:20 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਲਬਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਬਵੇਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 13 ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।"

ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿੱਪੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਏਕਮ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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