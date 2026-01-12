ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ

Amrish Puri Death Anniversary: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ।

Amrish Puri Death Anniversary
Amrish Puri Death Anniversary (Pic Credit: IANS/ Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੂਨ 1932 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਦਨ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਚਮਨ ਪੁਰੀ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ।

"ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ" ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਗੈਂਬੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਬਾਰੇ 10 ਖਾਸ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:

  • ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਕੇਐਲ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੂੰ 1980 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਹਮ ਪੰਜ" ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਦੀ "ਵਿਧਾਤਾ" ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਲਨਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 'ਵਿਧਾਤਾ', 'ਸ਼ਕਤੀ', 'ਹੀਰੋ', 'ਮੇਰੀ ਜੰਗ', 'ਨਗੀਨਾ', 'ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ', 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ', 'ਰਾਮ ਲਖਨ', 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ', 'ਪਰਦੇਸ', 'ਤ੍ਰਿਦੇਵ', 'ਘਾਇਲ', 'ਸੌਦਾਗਰ', 'ਥਲਪਤੀ', 'ਤਹਿਲਕਾ', 'ਦਾਮਿਨੀ', 'ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ', 'ਕਾਲਾਪਾਣੀ', 'ਜੀਤ', 'ਕੋਇਲਾ', 'ਮੁਝਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੀ' ਅਤੇ 'ਹਲਚਲ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਮੋਗੈਂਬੋ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਲਨਾਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਚਾਚੀ 420' ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 2006 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਕੱਚੀ ਸੜਕ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿਤਾ ਕਟਕਰ, ਮਾਧੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

AMRISH PURI DEATH ANNIVERSARY
AMRISH PURI FILMS
ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬਰਸੀ
AMRISH PURI DEATH REASON
AMRISH PURI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.