"ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ", ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਦਿਲਜੀਤ?
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2025 at 10:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਦਿਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੂਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵੱਜਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਵਲੈਤੀਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕਾਹਨੂੰ..., ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ 'Aura ਐਲਬਮ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਐਲਬਮ 'ਔਰਾ' ਵਿੱਚ 10 ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਨੋਰੀਟਾ, ਕੁਫਰ, ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਚਾਰਮਰ, ਬੈਨ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਗੁੰਡਾ, ਮਾਹੀਆ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਸੋਲ, ਅਤੇ ਗੌਡ ਬਲੇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਅਤੇ ਗੀਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।