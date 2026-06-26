Pune Murder Case: ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕਿਹਾ-ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ...
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪੂਨੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੂਨੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਏਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ?"
ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਕੇਤਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
Pune, Maharashtra: Vishal Agarwal, father of Ketan Agarwal, who was murdered in the Lonavala rural area, met Chief Minister Devendra Fadnavis and sought justice for his son. The Chief Minister assured the family that all necessary steps would be taken to ensure strict punishment… pic.twitter.com/92BEoLA3GG— IANS (@ians_india) June 26, 2026
ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੂਨੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਗ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ।
ਕੇਤਨ ਕਤਲ ਕੇਸ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਸਾਲਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
VIDEO | Maharashtra: Pune realtor Ketan Agarwal's father reacts to media reports claiming that Siya Goyal disliked Ketan because he wore a wig and says, " we had cleared it with them (siya goyal's family) that ketan wore a wig; as far as i know, it was siya who wanted to go on the… pic.twitter.com/FIKQT8qdaB— Press Trust of India (@PTI_News) June 26, 2026
ਬਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ
ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਲਈ ਬਾਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Pune, Maharashtra: Pune Rural Superintendent of Police (SP) Sandeep Gill said the investigation into the Ketan Agrawal murder case has revealed that the killing was a pre-planned conspiracy allegedly hatched at Lohagad Fort in Lonavala.— IANS (@ians_india) June 26, 2026
According to the SP, the accused couple… pic.twitter.com/oEeO4rmCtx
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਕੇਤਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਕਾਰਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਤਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਤਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।
Siya Goyal`s father claims he loved Ketan immensely and considered him like a son. He goes on to say, " if any accused is found in this, even if it is my own daughter, she should also be pushed from the same place"pic.twitter.com/IyzMLz0fTX— Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) June 26, 2026
ਸੀਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਵਿਚਕਾਰ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
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