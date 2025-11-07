ਪਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 2:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ "ਛਣਕਾਟਾ 88" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ," "ਪਾਵਰ ਕੱਟ," "ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ," "ਜੀਜਾ ਜੀ," "ਕਬੱਡੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ," ਅਤੇ "ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ," "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ," "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3" ਅਤੇ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਲਦ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
