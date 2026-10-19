'ਮੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚੈੱਕ', ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

'ਮੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚੈੱਕ', ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 1:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਚੌਥਾ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ', 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ' ਅਤੇ 'ਚੱਕ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ... ਕਰਨੀ ਹੈ' ਆਦਿ।"
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਅਖਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
"ਵਿਜੈ ਦਸਮੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਗੀਤ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।"- ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
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