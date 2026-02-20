ETV Bharat / entertainment

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ 'ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ', ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ 'ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ' ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ (Instagram)
By IANS

Published : February 20, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਗੀਤ 'ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ' ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ' ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ (Instagram)

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:-

ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅੰਜੁਲਾ ਅਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। 'ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ' ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ- ਤੂੰ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

-ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਡਰ ਰੈਪਿਡਜ਼ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਨੌਰਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਈਕਨ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਗੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀ ਦੇਸੀ ਸੀ।

-ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ

ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਸਟਨ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ HBS ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਹਿਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ...ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

-ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ। ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ BSB ਅਤੇ ਫ੍ਰੋਜਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

-ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

