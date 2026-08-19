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ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ‘ਹੈਵਾਨ’ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਅਕਸ਼ੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਲੇਨ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ-ਸੈਫ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਹੈਵਾਨ" ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ (Pic Credit: Photo: PTI/ETV Bharat)
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By Seema Sinha

Published : August 19, 2026 at 4:19 PM IST

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ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ' (2000), 'ਹੰਗਾਮਾ' (2003) ਅਤੇ 'ਭਾਗਮ ਭਾਗ' (2006) ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਗਤ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਲਾਸਿਕ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਿੱਟ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਤੀਬਰ, ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਹੈਵਨ' ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਮਲਿਆਲਮ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਓਪਮ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੀਮੇਕ

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "'ਹੈਵਾਨ' ਰੀਮੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ' ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੰਦਰਮੁਖੀ' ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਗਰਦੀਸ਼' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 'ਹੈਵਾਨ' ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਗਰਦੀਸ਼' (1993), ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਕੀਰੀਡਮ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਵਿਰਾਸਤ' (1997) ਆਈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ' (ਮਲਿਆਲਮ ਹਿੱਟ 'ਰਾਮਜੀ ਰਾਓ ਸਪੀਕਿੰਗ' ਦਾ ਰੀਮੇਕ) ਨੇ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਲੈਪਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਗਤ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ' ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ, ਨੀਰਜ ਵੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮੇਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 'ਹੰਗਾਮਾ' ਅਤੇ 'ਭਾਗਮ ਭਾਗ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ।

ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ
ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ (Photo: Special arrangement)

ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "''ਹੈਵਾਨ' ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੰਭੀਰ, ਨਾਟਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 'ਕਾਮੇਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ' ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 'ਹੈਵਨ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ
ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ (Pic Credit: IANS)

ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ

'ਓਪਮ' ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ 'ਹੈਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲਾਰੀਪਯੱਟੂ (ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ) ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਖਲਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਯਾਮੀ ਖੇਰ, ਸ਼੍ਰੀਆ ਪਿਲਗਾਂਵਕਰ ਅਤੇ ਬੋਮਨ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਫ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ।"

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਖਲਨਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ-ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਏ।"

ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ (IANS)

ਅਕਸ਼ੈ ਨਿਭਾਏਗਾ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?' ਪਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਫ ਦੇ ਉਲਟ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਫ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ...।' ਸੈਫ਼ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਵਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।"

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।"

ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ: "ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।"

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸਲਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਚਾਂ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚਾਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ...ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।"

ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ
ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ (Photo: Special arrangement)

ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੈਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ।"

ਕੈਮਿਓ ਕਰਨਗੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ

ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ 'ਹੈਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਮਿਓ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ 100ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਗੀਤਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ 98 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"

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