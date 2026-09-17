ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਮੰਗਣੀ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 5:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।"
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗਣੀ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸ਼ਾਅ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੌਣ ਹੈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰਵਾਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ 'ਤ੍ਰਿਮੁਖਾ' ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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