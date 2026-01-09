ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ? ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੀਏ।

ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ (Pic Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026 at 10:55 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 9" ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਤੇ "ਰੋਡੀਜ਼" ਫੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਟੀਵੀ ਰੋਡੀਜ਼ ਐਕਸ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਉਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯੁਵਿਕਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਯੁਵਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਰਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ।"

ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਰੋਡੀਜ਼, ਸਪਲਿਟਸਵਿਲਾ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 9 ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਣ ਲਈ "ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 35 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਮਟੀਵੀ ਰੋਡੀਜ਼ 20 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

