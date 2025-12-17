ETV Bharat / entertainment

ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Published : December 17, 2025 at 12:01 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਕਸੀਰ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਪਿਆ ਪਤਾਸਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਨਰ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਏਕਮ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਸਨੀ 'ਡੈਡ ਐਂਡ' ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਅਹਿਮ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸ਼ਨ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਛੀ 2' ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

