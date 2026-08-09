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ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ', ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

FILM MOR SAB DA BANUGA
ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 5:23 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ-ਡਰਾਮਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨੇੜਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਛੀ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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PRINCE KAWALJIT SINGH

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