ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮਾਂ ਵਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ', 'ਅਕਾਲ', 'ਸਰਬਾਲਾ', 'ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਬਤੌਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਮੁੱਖ ਰੋਲਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
