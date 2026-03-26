ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਛੀ 2' ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਛੀ 2' ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 3:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਛੀ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਇਕਰਾ ਢਿੱਲੋ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਡਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ, ਵਿੱਕੀ ਪਾਲ, ਤਰੁਣ ਖੁਰਾਣਾ, ਬਿਮਲ ਐਚ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਈਵੇਂਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਇਕਰਾ ਢਿੱਲੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਪੰਛੀ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਪੰਛੀ 2' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
