'ਪੰਚਾਇਤ' ਸੀਜ਼ਨ 5 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ ਫੁਲੇਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਨਰਾਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
'ਪੰਚਾਇਤ' ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੁਲੇਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 12:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ 'ਫੁਲੇਰਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੁਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਬਨਰਾਕਸ (ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਨਰਾਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਫੁਲੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਲੇਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਨਰਾਕਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਆਖਰ ਬਨਰਾਕਸ ਨੇ ਫੁਲੇਰਾ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਭ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਹਾਣੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 'ਦਿ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ' (TVF) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਘੁਬੀਰ ਯਾਦਵ, ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਜਵਾਰ, ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ, ਚੰਦਨ ਰਾਏ, ਸਾਨਵਿਕਾ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
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