Delhi Student Protest: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੀ-ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ...

Delhi Student Protest: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੀ-ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ...
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 11:31 AM IST
Preity Zinta on Delhi Student Protest: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ।"
While it’s important to support our students and ask for educational reforms that positively impact the future of our youth, it’s also very important that peaceful protests by students are Not hijacked by anti national elements to create chaos & change the nature of the protest.…— Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 22, 2026
"ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
I hope our govt starts a meaningful dialogue with Sonam Wangchuk and the student bodies so his health does not deteriorate any further ! Please end your fast Sonam. Your health is as important as this fight. You and the students are fighting for the future of India and for our…— Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 21, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜੇ! ਸੋਨਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ; ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
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