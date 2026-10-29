ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 12:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀਨ ਗੁਡਇਨਫ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।
Is it just me or has the moon disappeared ? Has any one seen the moon on the east coast ? My karvachauth vrat is on & th moon is playing hide n seek in a cloudy sky 🤔🪔❤️😍— Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 29, 2026
2016 ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਗੁਡਇਨਫ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜੀਨ ਗੁਡਇਨਫ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਜੀਨ ਗੁਡਇਨਫ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੁੜ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਕੁਨਾਲ ਖੇਮੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਈਬ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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