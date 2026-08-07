Preity Zinta Interview: 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ, ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 2:30 PM IST
Preity Zinta Interview: ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲ ਸੇ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਸੋਲਜ਼ਰ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੀਰੋਇਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 'ਕਿਆ ਕਹਿਨਾ', 'ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ', 'ਕੋਈ...ਮਿਲ ਗਿਆ', 'ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਨਾ ਹੋ', 'ਵੀਰ-ਜ਼ਾਰਾ', 'ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ', 'ਕਭੀ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਕਹਿਨਾ', 'ਜਾਨ-ਏ-ਮਨ' ਅਤੇ 'ਹੀਰੋਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।
'ਕਿਆ ਕਹਿਨਾ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲਡ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਵੀਰ-ਜ਼ਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਨਾ ਹੋ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, "ਇਹ 1947 ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।"
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਲਗਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: (ਹੱਸਦੀ ਹੈ) ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1947 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਬਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 'ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਕਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਭੈ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ 'ਫਰਜ਼', 'ਦ ਹੀਰੋ', 'ਹੀਰੋਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਮੁੱਖ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ: ਹਾਂ, ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੈਂ ਵੰਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖੀਆਂ। ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
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