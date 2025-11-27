ETV Bharat / entertainment

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ?

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

DHARMENDRA
ਧਰਮਿੰਦਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਹੂ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਧਰਮਿੰਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ 1935 - 24 ਨਵੰਬਰ 2025, 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੀਸਾਈਡ ਲਾਅਨ, ਤਾਜ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਂਡ, ਬਾਂਦਰਾ, ਮੁੰਬਈ।" ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਇਕ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

DHARMENDRA
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ (IANS)

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅੱਲੂ ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਹਕੀਕਤ (1964), ਅਨੁਪਮਾ (1966), ਫੂਲ ਔਰ ਪੱਥਰ (1966), ਸਤਿਆਕਾਮ (1969), ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ (1971), ਸ਼ੋਲੇ (1975), ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ (1977), ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ (1980) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕਿਸ' ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ 21 ਸਾਲਾ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

LATE ACTOR DHARMENDRA PRAYER MEET
DHARMENDRA DEATH
BOLLYWOOD ACTOR DEATH
DHARMENDRA PRAYER MEET DETAILS
DHARMENDRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 7 ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਸਾਬਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.