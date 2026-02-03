ETV Bharat / entertainment

ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ "ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰ", ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਪਾਟਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰ" ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Prateik Smita Patil and Priya Banerjee Patil
Prateik Smita Patil and Priya Banerjee Patil (Pic Credit: Song Poster)
Published : February 3, 2026 at 5:00 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸਟਾਰ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਪਾਟਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰ" ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਾਸ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ...ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਤਿਨ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ। JMP ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।" ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੂਟ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਮਾਣਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

"ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਆਲਮ ਗਿਰ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ "ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰ" ਜਤਿਨ ਧਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, JMP ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਸੰਘਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

