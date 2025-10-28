ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ
ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 28, 2025 at 12:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਮਹਿੰਦੀ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬਣਤਰ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਿਊ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਟਾਲਿਨਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਹਰ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਸਨਸਨੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਊਜਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
