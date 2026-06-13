ਕੀ ਹੈ 370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ '370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ' ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 12:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ '370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ' ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੱਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੋਰੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਦੇਖੋਗੇ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜਾਂਗਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਗਰਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ 370 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਮੋਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ "370 ਰੁਪਏ ਬਿਰਿਆਨੀ" ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਜਾਂਗਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
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