ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਮਲ ਖੰਗੂੜਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 16, 2025 at 11:19 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰ ਕੇ', ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਟੀਮ 100 ਐਕਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਬੀ ਟਾਊਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ 'ਸਰਤਾਜ ਰੇਡਿਓ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਜੀਤ ਸੀਰਹਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੰਟੀ ਜੰਡਵਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ, ਕਮਲ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ, ਫਤਹਿ ਸਿਆਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਮਰਵੀਰ ਸੀਰਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਵਾਰ ਬਤਰਾ, ਫਾਤਿਮਾ ਅਲਵੀ, ਤਾਨੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਰਹਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਸਰਬ ਨਾਗਰਾ, ਗਗਨਬੀਰ ਕੌਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਬਸਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਡੇਵ, ਨਵਤੇਜ ਭੰਗੂ, ਅਮਨ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਸੀਰਹਾ ਅਤੇ ਰੀਤ ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੀਪਕ ਨੰਬਿਆਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
