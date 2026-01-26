ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦੇ ਫੈਨ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi singer Kaka (Pic Credit: Instagram @Kaka)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 2:10 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਪਾਰਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਿਆ।

ਪਾਪਾਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦੇ ਗਾਣੇ

ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨੂੰ 'ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ', 'ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਿਆਰ' ਅਤੇ 'ਤੀਜੀ ਸੀਟ' ਵਰਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

