ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

channi nattan
channi nattan (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 2:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਘਟਿਤ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ ( ਗਾਇਕ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ (Photo: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਨੈਡਾ ਦੀ ਬੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਰਸਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਹੀ।

ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਰਹੇ "ਡਾਕੂ" ਅਤੇ "ਖਾੜਕੂ ਲਾਈਫ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ (ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ 91 ਨੌਰਥ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਲਈ "ਛੱਤਰੀ" ਗੀਤ ਦਾ ਸਹਿ ਲੇਖਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ
PUNJABI SINGER CHANNI NATTAN
WHO IS CHANNI NATTAN
CHANNI NATTAN HOUSE FIRING
PUNJABI SINGER HOUSE FIRING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.