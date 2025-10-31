ETV Bharat / entertainment

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਗੁਰੀ ਤੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰੀ ਤੂਰ
ਗੁਰੀ ਤੂਰ (Photo: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਗੁਰੀ ਤੂਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

guri toor
guri toor (Photo: Special Arrangement)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਇਸ ਸੀਕਵਲ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਗੁਰੀ ਤੂਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

guri toor
guri toor (Photo: Special Arrangement)

ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਡਾਕਟਰ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 'ਬੁੱਲੇ', 'ਮਰੂਆ ਦਾ ਬੂਟਾ', 'ਗੱਲ ਬਾਤ' ਅਤੇ 'ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਂ ਹੋਰ' ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।

