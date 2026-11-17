ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ' ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ? ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਪੂਨਮ ਨਰੂਲਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 10:43 AM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਨਮ ਨਰੂਲਾ ਗੋਇਲ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਨਮ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ 'ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ' ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ' ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੱਚੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।"
"ਇਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ' ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਟਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ।" ਪੂਨਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
"ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੀਆਂ/ਭੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਲਾਈਫਲਾਈਨ' ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ।"
"ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ 51 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੁੱਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
"ਮਨੀਸ਼ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ' ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
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