ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਆਮਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 10:10 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਅਨੰਨਿਆ ਚੱਢਾ, ਨੀਨਾ ਬੰਧੇਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੀਪਜ ਕੌਰ
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਵੱਲ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਨੋ ਰੂਲਜ਼' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
'ਹੰਬਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੀ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਜ਼ੂਦ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਫਲੈਟਮੈਟਸ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਭਰੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਖਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੱਟ ਦੀ' ( 1990), 'ਸਰਦਾਰੀ' ( 1997), ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ('ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ' (2024) ਜਿਹੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ।
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