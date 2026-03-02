ETV Bharat / entertainment

ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ, ਬੋਲਿਆ-ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ
ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ (Pic Credit: Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 2, 2026 at 3:19 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਏਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। "ਪਾਪਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੇਠ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।" ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

