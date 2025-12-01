ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ' ਅਤੇ 'ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਰ ਮਲਕਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਣ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜ਼ੋਰਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਿਊਵੇਵ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਐਵੀ ਸਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਲਹ ਅਤੇ ਜਗਵੀਰ ਬਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
