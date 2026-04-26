ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 5:20 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਫਾਂ 'ਚ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰਵ -ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ 'ਚ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।
'ਕਲਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੋਲੋ ਸ਼ੋਅਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਟਾਰਰ 'ਮੂਸਾ ਜੱਟ' ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੇਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ', 'ਤੇਰੇ ਲਈ' ਅਤੇ 'ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ 'ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਬੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੇ ਸਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੀਤਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।