ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਜ, ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Pollywood Director Taj
Pollywood Director Taj (Pic Credit: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 9:53 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਜ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ', ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

'ਐਚ ਐਫ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੈਨਰਸ' ਅਤੇ 'ਜੈ ਮਾਂ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ਰੀਨਾ ਵਹਾਬ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸਾਧ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ', 'ਪਿੰਡ ਆਲਾ ਸਕੂਲ', 'ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

POLLYWOOD DIRECTOR TAJ
NEW BOLLYWOOD FILM
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਜ
ਗੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ
POLLYWOOD LATEST NEWS

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

