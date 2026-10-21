ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 11:02 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ (DOP) ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
'ਨੋਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਸੰਸਥਾ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸ਼ਿਵਤਾਰ ਸ਼ਿਵ, ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਓਧਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ' (2019), 'ਮਜ਼ਦੂਰ', 'ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ' (2025) ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਗੋਰਾ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸੌਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚਰਨਾ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ।"
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