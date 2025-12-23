ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਈ, ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਈ, ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ
ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
December 23, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਰਸਮ 'ਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਰੂਪੀ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
13 ਕੇਪੀ ਨਗਰ, ਨੇੜੇ ਦਿਓਲ ਨਗਰ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਰਸਮ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ, ਬੂਟਾ ਮਹੁੰਮਦ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਕੇਐਸ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੇਐਸ ਮੱਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਇਕਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
