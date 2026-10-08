Nana Patekar Passes Away: ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੱਕ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ

Nana Patekar Passes Away: ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੱਕ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਆਪਣੇ ਗੋਆ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 10:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।"
Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨਾਲ ਆਲ ਟਾਈਮ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਨਾਨਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 'ਵੈਲਕਮ' ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026
ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ANKUSH ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ...ਵਜ਼ੂਦ...ਨਟਰਾਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ।"
ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ
ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਭੁੱਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ; ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ।"
ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ
ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਕਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ।"
ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੀਜੈਂਡ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਅਲਵਿਦਾ।"
ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ
ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ
ਦਿੱਗਜ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ... ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
YES, everybody knows nobody is immortal .. But I still can’t believe this can so suddenly happen to a man , as strong as him .. I hate his heart for failing him and I feel like killing GOD for killing the GOD of acting , NANA PATEKAR .— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 8, 2026
Goodbye Nana, can’t ever forget what you brought to Ab Tak Chappan , Bhoot and the Attacks of 26/11 🙏🙏🙏 https://t.co/PImStMteVO— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 8, 2026
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "'ਨਾਟ ਸਮਰਾਟ' ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ।"
नट सम्राट चले गए नाना पाटेकर जी का जाना कला जगत को सुना कर दिया ,मेरे मित्र में जिनका फैन आखरी बार बात हुई तो बोले थे तेरे गोरखपुर आऊँगा घुमाना मुझे महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे #ripnanapatekar https://t.co/r6PtJXzo2X— Ravi Kishan (@ravikishann) October 8, 2026
ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।"
ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਨਾ ਸਾਬ੍ਹ, ਬਸ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।"
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